Фальшивые путевки и QR-коды: МВД раскрыло сезонные схемы мошенников

С началом сезона отпусков, каникул и поездок мошенники стали чаще использовать сезонные схемы обмана. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники создают поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев. На таких ресурсах предлагают путевки по привлекательной цене и просят внести предоплату. После перевода денег связь с ними прекращается.

Кроме того, мошенники размещают поддельные QR-коды на самокатах и велосипедах. Также они публикуют объявления о подработке: при «оформлении» требуют передать личные данные, внести аванс или оформить рассрочку, а иногда вовлекают в мошеннические схемы.

В киберполиции добавили, что злоумышленники могут представляться сотрудниками образовательных учреждений. Они предлагают проверить результаты экзаменов или подтвердить данные поступления, пытаясь получить коды из СМС или доступ к аккаунтам.

В МВД рекомендуют не переводить деньги и не передавать личные данные незнакомым людям.

Ранее МВД сообщило о новой схеме обмана через «секретный чат» Telegram.

 
