Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

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Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью. Об этом заявил глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

По его мнению, после победы над вирусом люди продолжат придерживаться социального дистанцирования. В качестве примера он привел город Ухань — место, где, как предполагается, появился вирус. По его словам, местные жители после окончания карантина и открытия заведений стали приходить в них за едой, однако они берут продукты навынос и питаются дома.

«Они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть, пытаясь максимально сохранить социальное дистанцирование», — пояснил Абзалов.

Он уверен, что после пандемии «будет другой мир». «Мы будем привыкать», — заключил эксперт.

Всего в России уже заразились коронавирусом более 87 тыс. человек, выздоровели свыше 7,3 тыс. пациентов, умерли — 797.

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