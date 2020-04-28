Часть застрявших в США российских школьников вернутся на родину
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уведомил, что 28 апреля рейсом Нью-Йорк - Москва домой вернутся часть российских школьников, которые участвовали в учебных программах в США и не смогли покинуть эту страну из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он выразил сожаление, что этот рейс в полной мере не решит «проблему возвращения российских детей из США».
Антонов отметил, что российское дипредставительство пытается собрать российских детей, оказавшихся в трудной ситуации в США из 15 американских штатов.
«Большинству школьников предстоит делать несколько пересадок,» — сказал Антонов.
Он также добавил, что предстоит большая работа по выяснению точного числа застрявших в США «школьников, их имен и контактов».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— МИД: США так и не предоставили список остающихся в стране российских школьников
— Салливан заявил, что оставшиеся в США школьники из РФ получают помощь
— Лавров и Помпео обсудили вывоз российских школьников из США