Часть застрявших в США российских школьников вернутся на родину

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уведомил, что 28 апреля рейсом Нью-Йорк - Москва домой вернутся часть российских школьников, которые участвовали в учебных программах в США и не смогли покинуть эту страну из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он выразил сожаление, что этот рейс в полной мере не решит «проблему возвращения российских детей из США».

Антонов отметил, что российское дипредставительство пытается собрать российских детей, оказавшихся в трудной ситуации в США из 15 американских штатов.

«Большинству школьников предстоит делать несколько пересадок,» — сказал Антонов.

Он также добавил, что предстоит большая работа по выяснению точного числа застрявших в США «школьников, их имен и контактов».

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