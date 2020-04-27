Эксперт сообщил, что в Москве пик заболеваемости COVID-19 наступил три дня назад

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве прошел 3 дня назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылок на директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларису Попович.

Она отметила, что в столице и российских регионах динамика по заболеваемости COVID-19 разная.

Касательно Москвы, необходимо учитывать не изменение числа инфицированных день ото дня, а на сглаженную кривую, пояснила эксперт.

«Потому что количество выявленных, во-первых, зависит от числа тестирований, во-вторых, от самых разных случайных факторов...», — сказала Попович.

По ее словам, сейчас в российской столице началось уменьшаться количество выявленных зараженных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,9 млн.

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