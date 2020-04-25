Жителям Испании разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом на улице
Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице со 2 мая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.
«Если пандемия будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем», — сказал Санчес.
Ранее Испания разрешила раз в день детям выходить на улицу вместе со взрослыми.
В Испании коронавирусом заразились больше 200 тыс., скончались почти 23 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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