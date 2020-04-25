Число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 1600

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане за сутки выросло на 25, достигнув 1617. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

Отмечается, что 67 пациентов по выздоровлении были выписаны из больниц. Всего от болезни вылечились 1080 человек.

Скончался от COVID-19 21 пациент.

В настоящее время в больницах особого режима находятся 516 зараженных, состояние 15 из них тяжелое.

Всего в республике было проведено свыше 120 тыс. тестов на определение коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

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