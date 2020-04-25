Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 456

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В Грузии за сутки зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав республики.

В общей сложности в стране заболели 456 человек.

По данным ведомства, в настоящее время в режиме карантина находятся 4 тыс. 949 человек, под медицинским наблюдением остаются 555 пациентов.

За сутки полностью выздоровели еще 18 человек, всего вылечились 132 пациента.

Пять человек скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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