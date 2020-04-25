Площадь лесных пожаров в России увеличилась на 5 тысяч гектаров за сутки
В России площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более чем на 5 тысяч гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.
Уточняется, что за прошедшие сутки было потушено 174 лесных пожаров на площади 6 936 га.
«На 00:00 мск 25 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало 87 лесных пожаров на площади 17 802 га», — добавили в ведомстве.
Там отметили, наибольшая площадь пожаров в Забайкальском крае – 8 199 гектаров, Красноярском крае – 3 206 гектаров, в Бурятии – 2 145 гектаров, Хакасии – 1 871 гектар, Икруской области – 1 293 гектара.
Пожароопасный сезон открыт в 71 субъекте РФ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России за сутки ликвидировано свыше 200 лесных пожаров
— В лесах Забайкалья введен режим ЧС из-за пожаров
— «Накрывает мгла»: лесные пожары ухудшат ситуацию с COVID-19