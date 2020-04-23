В Израиле число заражений коронавирусом приблизилось к 15 тысячам

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В Израиле за сутки число заражений увеличилось на 211, достигнув 14803, пишет минздрав страны.

Также сообщается о 192 погибших и 5611 выздоровевших пациентах.

По данным минздрава, 139 человек находятся в тяжелом состоянии, 109 из них подключены к ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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