В Израиле число заражений коронавирусом приблизилось к 15 тысячам
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В Израиле за сутки число заражений увеличилось на 211, достигнув 14803, пишет минздрав страны.
Также сообщается о 192 погибших и 5611 выздоровевших пациентах.
По данным минздрава, 139 человек находятся в тяжелом состоянии, 109 из них подключены к ИВЛ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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