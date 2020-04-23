В Израиле число заражений коронавирусом приблизилось к 15 тысячам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/965/13058965/2020-04-22T155916Z_1483545720_RC2R9G9X2F8A_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BELGIUM-HOSPITAL-pic905-895x505-66567.jpg">

В Израиле за сутки число заражений увеличилось на 211, достигнув 14803, пишет минздрав страны.

Также сообщается о 192 погибших и 5611 выздоровевших пациентах.

По данным минздрава, 139 человек находятся в тяжелом состоянии, 109 из них подключены к ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Узбекистане число заражений коронавирусом увеличилось до 1758

— В США число смертей от коронавируса превысило 47 тысяч

— В Казахстане число заражений коронавирусом увеличилось до 2289