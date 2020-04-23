Власти Москвы не хотят сценария с введением войск в период карантина

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не хотят сценария с введением войск в городе в рамках режима самоизоляции. Об этом градоначальник рассказал в эфире «России 24».

Он отметил, что такие меры были приняты в других странах.

По его словам, сначала в странах были установлены «очень мягкие демократичные меры», а спустя время принято решение о выводе войск на улицы.

«Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве», — добавил Собянин.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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