В Подмосковье домочадцам болеющих коронавирусом разрешили ходить в магазин
Жители Подмосковья, проживающие с заразившимися коронавирусом, с 22 апреля смогут ходить в ближайший магазин, выносить мусор и выгуливать питомцев, следует из постановления губернатора.
Подчеркивается, что запрещено отходить от дома больше чем на 100 метров и ездить на транспорте за исключением экстренной поездки ко врачу.
В Подмосковье коронавирусом заразились около шести тысяч, скончались 49 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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