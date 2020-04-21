Посольство Азербайджана в РФ готовит списки желающих вернуться на родину
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Посольство Азербайджана в России составляет списки граждан, желающих вернуться на родину, заявил посол Полад Бюльбюль оглы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Подготовка списков ведется с целью упорядочить поток пересекающих границу лиц, когда появится возможность организовать возвращение, отметил посол. Он добавил, что в дипломатическом представительстве открыта круглосуточная горячая линия для граждан Азербайджана, которые желают вернуться из России на родину.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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