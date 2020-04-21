Больницу во Владивостоке частично закрыли на карантин из-за COVID-19
Два отделения краевой больницы во Владивостоке были закрыты на карантин из-за заражения коронавирусом нового типа COVID-19 нескольких пациентов и медицинских работников. Об этом сообщает сайт правительства Приморского края.
Речь идет об урологическом и хирургическом отделениях одной из «тысячекоечных» больниц в Приморье.
«Накануне здесь выявлены несколько пациентов и медработников с положительным результатом на COVID-19», — указано в сообщении.
Специалисты территориального управления Роспотребнадзора в настоящее время выясняют круг контактных лиц инфицированных пациентов и медперсонала.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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