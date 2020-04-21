В США проводят испытания более 70 методик лечения COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране проводятся испытания свыше 70 методик лечения коронавируса нового типа COVID-19.

Он уточнил, что в США осуществляется 72 активных испытания, а также ведутся исследования десятков терапевтических методик и способов лечения. Американский лидер отметил, что еще планируется 211 таких исследований.

По словам главы США, речь идет об исследованиях способа лечения коронавируса и о разработке вакцин.

«Лично я предпочитаю лечебные методы, поскольку они помогают людям сразу», — добавил Трамп.