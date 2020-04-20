Москвичей предупредили о сильном ветре
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В понедельник - среду (20-22 апреля) в Москве ожидается порывистый ветер, сообщили в Гидрометцентре.
По прогнозам специалистов, в столице скорость ветра будет достигать 20 м/с.
В связи с этим в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 23.00 понедельника до 11.00 среды.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
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