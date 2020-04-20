Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
За последние сутки в России зарегистрировали 44 летальных случая после заражения коронавирусной инфекцией нового типа, передает оперативный штаб.
В Москве за сутки погибли 28 человек, еще четверо скончались в республике Башкортостан, трое в Краснодарском крае. По два человека погибли в Красноярском крае и Калужской области. По одной жертве выявили в Нижегородской, Ивановской, Архангельской областях, Чувашии и Хабаровском крае.
За весь период в России от коронавируса скончалось 405 человек.
Всего на данный момент в России инфицированы более 47 тыс. человек, выздоровели — 3 446.
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