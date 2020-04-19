Жертвами COVID-19 в Британии стали уже более 16 тыс. человек
Число смертей от коронавируса нового типа в Великобритании увеличилось до 16 060. Об этом сообщает Минздрав Соединенного Королевства.
За минувшие сутки жертвами COVID-19 в стране стали 596 человек. При этом за последние 24 часа было также зафиксировано 5 850 новых инфицированных.
В общем число заражений COVID-19 в Британии достигло 120 067.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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