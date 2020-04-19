Кабмин выделил 273 млрд рублей на незарегистрированный препарат для детей

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Правительство России выделило 273,52 млрд руб. на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в России лекарственного препарата пэгаспаргаза для детей с тяжелой патологией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно распоряжению, средства выделяются Министерству промышленности и торговли из федерального бюджета. Всего будет закуплено 1500 упаковок лекарства.

Правительство также обязало Министерство здравоохранения выдать разрешение на ввоз в Россию незарегистрированного препарата. Росздравнадзору поручено осуществлять мониторинг эффективности и безопасности лекарства.

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