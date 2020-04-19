Более 17,5 тысяч работников городских служб Москвы проверили на коронавирус

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Более 17,5 тыс. сотрудников столичных городских служб сдали анализы на коронавирус нового типа за минувшую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на московский оперативный штаб по мониторингу ситуации.

Регулярное тестирование работников городских служб, постоянно контактирующих с жителями столицы, проводится в рамках скрининговой программы, заявили в оперштабе. В частности, анализы сдают медицинские и социальные работники, а также сотрудники транспорта.

По последним данным, в России официально подтверждено 36 793 случая заражения коронавирусом, скончался 341 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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