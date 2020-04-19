Патриарх Кирилл пожелал россиянам прекращения пандемии коронавируса

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам, чтобы пандемия коронавируса не отнимала человеческие жизни и не разрушала общество, сообщает ТАСС.

«Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила», — сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя.

Он отметил, что не ощущает пустоты в праздник, несмотря на отсутствие прихожан в церкви, так как знает, что православные молятся дома, наблюдая богослужение по телевизору.

«Это не значит, что мы совершаем богослужение в пустом храме, что никто с нами не молится, что вокруг нас пустота: этой пустоты нет», — добавил глава РПЦ.

Он также пожелал людям укрепиться в своей вере и надеяться на бога в тяжелые времена.

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