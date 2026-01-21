Пострадавший при обрушении кровли в ТЦ Новосибирска получил легкие травмы

Человек, пострадавший при обрушении кровли торгового центра в Новосибирске, получил легкие травмы. Об этом сообщили РИА Новости в минздраве региона.

«Пострадавший один, легкие травмы, его повезли дообследовать. Одного человека достали (из-под завалов)», — сообщили в минздраве.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщили, что из-под завалов удалось спасти женщину, ее передали медикам. Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания. По предварительной информации, в результате обрушения пострадали два человека.

