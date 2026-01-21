Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге мужчина пришел в бар с миллионом рублей в кармане куртки и пожалел об этом

Мужчина пришел в петербургский бар с миллионом рублей в кармане и лишился денег
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

У посетителя бара в центре Санкт-Петербурга пропал ммиллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В воскресенье, 11 января, в полицию поступило сообщение о краже 1 млн рублей у 43-летнего мужчины, который отдыхал в баре на Невском проспекте, 96.

Деньги лежали в кармане куртки, которую посетитель оставиил на вешалке, чем воспользовался неизвестный. По факту инцидента возбудили уголовное дело о краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Восемь дней спустя на проспекте Королева задержали подозреваемого, им оказался 48-летний безработный житель Приморского района. Успел ли он потратить денежные средства, не уточняется.

«В настоящий момент устанавливаются дополнительные возможные эпизоды его преступлений», — заявили в полиции.

На прошлой неделе в Москве дерзкий грабитель разбил дверь магазина и украл полсотни iPhone. Находясь внутри не более двух минут, он изъял с витрин несколько iPhone прошлых поколений, включая iPhone 13, 16 Pro, Pro Max. При этом основную часть добычи составили флагманские модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. После этого злоумышленник покинул место происшествия.

Ранее вооруженный пистолетом челябинец вынес из магазина 80 шоколадок

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673453_rnd_6",
    "video_id": "record::a8a92de9-4527-468e-8d43-8685d1794533"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+