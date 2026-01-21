В Петербурге мужчина пришел в бар с миллионом рублей в кармане куртки и пожалел об этом

Мужчина пришел в петербургский бар с миллионом рублей в кармане и лишился денег

У посетителя бара в центре Санкт-Петербурга пропал ммиллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

В воскресенье, 11 января, в полицию поступило сообщение о краже 1 млн рублей у 43-летнего мужчины, который отдыхал в баре на Невском проспекте, 96.

Деньги лежали в кармане куртки, которую посетитель оставиил на вешалке, чем воспользовался неизвестный. По факту инцидента возбудили уголовное дело о краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Восемь дней спустя на проспекте Королева задержали подозреваемого, им оказался 48-летний безработный житель Приморского района. Успел ли он потратить денежные средства, не уточняется.

«В настоящий момент устанавливаются дополнительные возможные эпизоды его преступлений», — заявили в полиции.

