Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине

Названы самые быстро ржавеющие китайские автомобили

Motor перечислил 5 китайских автомобилей, ржавеющих быстрее других
Jetta

Самые быстро ржавеющие китайские автомобили на российском рынке — кроссоверы GAC GS4, Jetta VS7 и ряд других моделей. Об этом журналу Motor сообщил операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«GAC GS4 показал худшие результаты по защите от коррозии — полное отсутствие цинкового покрытия на кузове, что делает его наиболее уязвимым перед ржавчиной. Несмотря на некоторое количество оцинкованных деталей у Jetta VS7, значительная часть кузова осталась без специальной защиты», — сообщил Житнухин.

Как отметил эксперт, владельцам моделей следует обеспечить регулярную антикоррозийную обработку. По его словам, из-за отсутствия полного защитного покрытия общая устойчивость кузова к негативным воздействиям окружающей среды снижена.

К брендам с аналогично низкой стойкостью к коррозии он отнес Lixiang, Lifan и Dongfeng. В большинстве случаев их автомобили не имеют полноценной оцинковки.

Специалист пояснил, что проблема может проявляться по-разному: у одних китайских машин наблюдается быстрый износ лакокрасочного покрытия, ускоряющий коррзию, а у других недостаточно защищены ключевые элементы кузова, такие как днище и колесные арки.

В то же время эксперт отметил, что ведущие китайские автопроизводители активно улучшают свои технологии. Новые модели марок Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, Omoda, Changan, Exeed и Chery демонстрируют улучшение качества антикоррозийной обработки.

Ранее hоссиянам назвали три китайских автомобиля с ненадежными «роботами».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674089_rnd_2",
    "video_id": "record::2f719e76-d06f-4e0f-b8a2-371f62e50479"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+