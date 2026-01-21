Размер шрифта
Уиткофф высказался о плане Трампа по Гренландии

Уиткофф признался, что не знает, что именно Трамп планирует по Гренландии
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью Bloomberg заявил, что не знает, что именно глава Белого дома Дональд Трамп планирует по вопросу о Гренландии.

«Не знаю, что он хочет сказать. Я бы не стал говорить за него. Я думаю, что он собирается сказать, что считает, что это (Гренландия - ред.) стратегический актив, а мы должны убедиться, что он защищен», — сказал он.

Уиткофф добавил что Дания не может защитить остров в той мере, в которой способны США.

Накануне президент США заявил, что рассмотрит другие механизмы воздействия в ситуации вокруг Гренландии в случае отказа Верховного суда США признать законным введение таможенных пошлин.

5 января глава Белого дома сообщил о планах установить контроль над данной территорией, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее глава ЕК назвала решение Трампа о пошлинах против ЕС ошибкой.

