Число заразившихся COVID-19 в Бразилии превысило 36 тысяч человек

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Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось до 36 599 человек, погибли более 2300 пациентов, сообщает агентство Agência Brasil со ссылкой на заявление минздрава страны.

«За последние 24 часа министерство зарегистрировало 2917 новых случаев и 211 смертей. Число выздоровевших <...> остается на уровне 14 026», — сообщили в министерстве.

По данным медиков, летальность коронавируса в Бразилии на сегодняшний день составляет 6,4% от общего числа заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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