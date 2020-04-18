В Москве от коронавируса скончались 28 человек
Жертвами нового типа коронавируса COVID-19 в Москве стали еще 28 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Так в результате заболевания скончались пациенты в возрасте от 30 до 39 лет.
В оперштабе уточнили , что у 30-летнего пациента также был сахарных диабет, а 37-летний имел диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого».
Общее число скончавшихся в результате коронавирусной инфекции в столице составило 176 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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