В Москве временно нельзя будет оплатить проезд смартфоном

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В московском транспорте оплата проезда с помощью смартфонов временно работать не будет. Об этом сообщает пресс-служба дептранса в Telegram-канале.

По поручению мэра столицы, с 22 апреля для проезда на общественном транспорте можно будет использовать карты «Тройка», «Стрелка», социальные карты москвича и жителя Московской области.

Номера электронных карт необходимо будет внести в уже полученные цифровые пропуска.

Остальные виды проездных билетов на общественный транспорт не будут работать до 1 мая 2020 года. Отмечается, что неиспользованные поездки можно будет компенсировать позже.

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