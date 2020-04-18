В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело

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В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По данным следствия, Новиков требовал 12 млн руб. за покровительство подрядной организации в сфере строительства.

17 апреля на территории Абакана замглавы получил взятку в размере 2 млн руб. от представителя организации.

Новиков был задержан с поличным в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ.

Принимается решение о заключении его под стражу.

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