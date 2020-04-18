ФСБ задержала замглавы Хакасии при получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова во время получения им взятки в размере 2 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, чиновника задержали при получении денег от представителя одной из строительных компаний региона, которая должна была принимать участие в возведении диспансера в поселке Туим.

Сейчас ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Новикова.

Известно, что Новиков до этого также был задержан по делу «Хакресводоканала» за превышение должностных полномочий и халатность. Следствие считает, что члены организованной группы украли средства ГУП «Хакресводоканал», заключая фиктивные договоры с фирмами на поставку угля по завышенной цене.

В деле Новикова была указана сумма в 48 млн рублей, однако после переквалификации обвинения сумма изменилась. Она установилась на отметке в 50 тысяч рублей. После этого дело, в котором Новиков был одним из фигурантов, было закрыто за истечением срока давности.