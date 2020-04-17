Путин объяснил появление новых очагов коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/809/13049809/RIAN_6221973.HR-pic905-895x505-7677.jpg">

Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.

«Очаги, как правило, возникают из-за наших недоработок, из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя, вот из-за чего», — сказал Путин.

В России коронавирусом заразились 32 тысячи, скончались 273 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин потребовал отчет губернаторов Коми и Владимирской области по коронавирусу

— Путин заявил о переходе распространения коронавируса в регионы страны

— Путин заявил, что еще многое нужно сделать из-за коронавируса