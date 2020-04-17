Путин объяснил появление новых очагов коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
«Очаги, как правило, возникают из-за наших недоработок, из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя, вот из-за чего», — сказал Путин.
В России коронавирусом заразились 32 тысячи, скончались 273 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин потребовал отчет губернаторов Коми и Владимирской области по коронавирусу
— Путин заявил о переходе распространения коронавируса в регионы страны
— Путин заявил, что еще многое нужно сделать из-за коронавируса