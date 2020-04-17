Минздрав назвал регионы, которые должны усилить борьбу с коронавирусом

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Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртская Республика и Забайкальский край должны усилить действия по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на главу минздрава Михаила Мурашко.

«Хотелось бы отметить, что нужно обратить внимание Иркутской области, Удмуртии, Республике Коми, Владимирской области, наверное, Забайкальский край тоже должен принять ряд мер по ускорению», — сказал Мурашко.

В России коронавирусом заразились 32 тысячи, скончались 273 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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