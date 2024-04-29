ВСУ нанесли по Херсонской области 40 артиллерийских ударов за сутки

Сорок артиллерийских ударов со стороны Украины зафиксированы в Херсонской области за минувшие сутки. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в течение светового дня Вооруженные силы Украины нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра в этом регионе 21 артиллерийский удар и еще 19 ночью.

От обстрелов пострадали населенные пункты Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка, Каиры и Новая Маячка.

В Днепрянах не удалось спасти двух мирных жителей, еще двое получили ранения в Каховке и Новой Каховке.

29 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о серии обстрелов региона со стороны Украины. Прилеты были зафиксированы в селах Суджанского района Горналь и Дарьино, на пункте пропуска «Суджа», а также вблизи села Искра Хомутовского района и пункта пропуска «Крупец» Рыльского района. Никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали два детских сада Запорожской области.