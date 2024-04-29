Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Отмечается, что Семеновка была освобождена в результате активных действий российских военных.

Кроме того, бойцы группировки «Центр» нанесли поражение бойцам механизированных бригад ВСУ, теробороны и наемникам «Иностранного легиона» в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР.

28 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили село Новобахмутовка в Донецкой народной республике.

До этого полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских военных в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет.

Как информировал RT, ранее подразделения российской группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее военный обозреватель предположил, что ВСУ потеряют позиции сразу в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино.