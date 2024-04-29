Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук заявил, что Украина как государство потеряла смысл

Медведчук: Украина как государство потеряла смысл, став попрошайкой

close
100%
Кадр из видео RT

Украина как государство потеряла смысл, в стране полностью отсутствует сплочение народа, а украинский президент не смог стать настоящим лидером страны, превратив ее в «государство-попрошайку». Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в колонке для портала «Смотрим.ру».

«Украина как государство потеряла смысл… Зеленский не стал лидером страны, украинского народа, что не нуждается в особых доказательствах… Украина превратилась в государство-попрошайку, которое не способно ни самостоятельно себя обеспечить, ни самостоятельно защитить», - подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что на Украине продвигают миф о сплочении украинского народа, которого на самом деле нет, поскольку в государстве коррупция и беззаконие стали нормой, а половина населения покинула страну.

По мнению Медведчука, сплочение народа подразумевает под собой три составляющих: появление в массах новой национальной идеи, появление авторитетного лидера и развитие «международного веса» государства.

На Украине, отметил он, отсутствуют эти три аспекта, а «бандеровщина как национальный вариант нацистской идеологии необычайно примитивна и не предлагает никакого будущего, кроме вечной войны с Россией».

До этого Медведчук высказался о русских корнях жителей новых регионов России. По его словам, жители новых регионов России не стремятся обратно на Украину, быстро вспоминая свои русские корни.

Ранее Медведчук рассказал о плане Запада по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами