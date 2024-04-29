Украина как государство потеряла смысл, в стране полностью отсутствует сплочение народа, а украинский президент не смог стать настоящим лидером страны, превратив ее в «государство-попрошайку». Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в колонке для портала «Смотрим.ру».

«Украина как государство потеряла смысл… Зеленский не стал лидером страны, украинского народа, что не нуждается в особых доказательствах… Украина превратилась в государство-попрошайку, которое не способно ни самостоятельно себя обеспечить, ни самостоятельно защитить», - подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что на Украине продвигают миф о сплочении украинского народа, которого на самом деле нет, поскольку в государстве коррупция и беззаконие стали нормой, а половина населения покинула страну.

По мнению Медведчука, сплочение народа подразумевает под собой три составляющих: появление в массах новой национальной идеи, появление авторитетного лидера и развитие «международного веса» государства.

На Украине, отметил он, отсутствуют эти три аспекта, а «бандеровщина как национальный вариант нацистской идеологии необычайно примитивна и не предлагает никакого будущего, кроме вечной войны с Россией».

До этого Медведчук высказался о русских корнях жителей новых регионов России. По его словам, жители новых регионов России не стремятся обратно на Украину, быстро вспоминая свои русские корни.

Ранее Медведчук рассказал о плане Запада по Украине.