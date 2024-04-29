Власти Китая дали добро Tesla на использование системы автономного вождения

Визит Илона Маска в Китай принес быстрые результаты — Tesla добилась прогресса в реализации ключевых препятствий для выхода системы помощи водителю на крупнейший автомобильный рынок мира. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщают осведомленные источники, американский миллиардер заключил партнерство с китайским техгигантом Baidu по использованию его навигационных сервисов для функции «Полного самоуправления» (FSD), уточняет издание.

Кроме того, Tesla прошла важный этап проверки безопасности данных, что поможет преодолеть опасения властей КНР при запуске FSD в стране. Акции Tesla на премаркете в США подскочили на 6,6%, а Baidu выросла на 2,4% в Гонконге.

Китайские чиновники предварительно одобрили план Tesla по выпуску FSD после встречи Маска с премьером Ли Цянем. Последний в бытность партийным секретарем Шанхая помог компании запустить там крупнейший завод.

Хотя система FSD требует постоянного контроля водителя и не делает автомобили полностью автономными, Tesla взимает за нее $8000 единовременно или $99 ежемесячно по подписке в США.

До этого Илон Маск раскрыл дату релиза человекоподобных роботов Tesla.

Ранее Илон Маск прилетел в Китай.