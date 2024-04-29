Девушка завернулась в саван и легла в гроб у театра

Девушка легла в гроб напротив детского театра в Старом Осколе. Об этом сообщает паблик «Публичный Старый Оскол».

Женщина, в которой узнали выпускницу ГИТИСа Елизавету Коломиец, укаралась саваном с надписью «Занесите меня в театр».

Актрису забрали в отдел полиции. По предварительной информации, она хотела привлечь внимание руководства театра, куда ее не взяли на работу.

У себя на странице «ВКонтакте» после случившегося Коломиец опубликовала фотографию нескольких философских трудов, в частности, «Говорить правду о самом себе» Мишеля Фуко и «Могут ли угнетенные говорить» Гаятри Чакраворти Спивак.

«Ответы на все вопросы», — подписала кадр она.

Накануне жители Саранска обеспокоились происхождением странных деревянных ящиков, появившихся на Лесном озере.

Ранее Лувр запланировал перенести «Мону Лизу» в подвал.