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Девушка завернулась в саван и легла в гроб у театра

В Старом Осколе девушка легла в гроб у детского театра

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Девушка легла в гроб напротив детского театра в Старом Осколе. Об этом сообщает паблик «Публичный Старый Оскол».

Женщина, в которой узнали выпускницу ГИТИСа Елизавету Коломиец, укаралась саваном с надписью «Занесите меня в театр».

Актрису забрали в отдел полиции. По предварительной информации, она хотела привлечь внимание руководства театра, куда ее не взяли на работу.

У себя на странице «ВКонтакте» после случившегося Коломиец опубликовала фотографию нескольких философских трудов, в частности, «Говорить правду о самом себе» Мишеля Фуко и «Могут ли угнетенные говорить» Гаятри Чакраворти Спивак.

«Ответы на все вопросы», — подписала кадр она.

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