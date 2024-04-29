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Умерла пани Тереза из «Кабачка 13 стульев»

В Театре Сатиры сообщили о смерти актрисы Зои Зелинской

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Умерла 94-летняя народная артистка России Зоя Зелинская. Об этом сообщили в Театре Сатиры, где актриса прослужила 70 лет — с 1954 года.

«Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже», — написала пресс-служба театра.

Зелинская играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы», «Где мы?∞!...» и других.

В кино дебютировала в 1956 году, сыграв в эпизоде комедии «Карнавальная ночь». Телезрителю Зелинская известна по роли пани Терезы в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», режиссером которой был ее первый муж Георгий Зелинский.

Также сыграла в фильмах «Пчелка», «Предсказание», «Мужчины и женщины», «Тесты для настоящих мужчин». В последние годы занималась преподавательской деятельностью, работала в озвучивании фильмов.

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