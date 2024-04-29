Минобороны РФ сообщило о нанесении поражения нескольким бригадам ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы нескольких бригад Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области», — говорится в сводке ведомства.

По данным российского Минобороны, ВСУ потеряли два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также до 45 военнослужащих.

29 апреля RT опубликовал видеозапись, на которой показано уничтожение на Авдеевском направлении танка M1 Abrams. Его перевезут из зоны проведения военной операции в Москву.

Накануне Минобороны РФ сообщало об ударе по складам с беспилотниками ВСУ на аэродроме Каменка.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.