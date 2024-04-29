В центре Москвы сняли временные ограничения на проезд транспорта

Столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Москве сняты временные ограничения на передвижения транспорта.

«Все временные ограничения сняты. Движение открыто», — говорится в сообщении.

Движение транспорта в центре Москвы было перекрыто утром 29 апреля. Ограничения были введены, в частности, на улицах Остоженка, на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической, Москворецкой и Кремлевской набережных.

27 апреля в Москве прошла репетиция 79-летия Парада Победы. Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34. Сообщалось, что из-за репетиции Парада Победы в Москве будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

До этого сообщалось, что военные начали перебрасывать в Москву технику парада Победы. В столицу отправились более 100 единиц техники и спецавтомобилей. Отмечается, что сопровождать колонну и следить за безопасностью движения поручили сотрудникам ГИБДД столичного региона и Военной автоинспекции Минобороны. Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы пройдет 5 мая.

Ранее сообщалось, что на трассе Тюмень — Омск встали пробки на 60 км из-за паводков.