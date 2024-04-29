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«Посторонних запахов нет»: в Домодедово прокомментировали сообщения о промокшем багаже пассажиров из Дубая

В Домодедово заявили, что раздали почти весь багаж, потерянный из-за потопа в Дубае

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Shutterstock

В аэропорту Домодедово находится около 80 мест потерянного багажа пассажиров, вернувшихся из Дубая из-за потопа в ОАЭ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Сотрудники круглосуточно ведут работу по возвращению вещей.

«На сегодняшний день в зоне прилета аэропорта Домодедово остается менее 80 мест багажа, досланного из Дубая авиакомпаний Emirates после сбоя, вызванного природным катаклизмом. Работа по идентификации вещей сотрудниками аэропорта Домодедово ведется круглосуточно, осуществляется постоянное взаимодействие с представителями авиакомпании и органами таможенного контроля. Весь багаж во избежание путаницы тщательно проверяется, сверяются документы. Подразделение розыска багажа максимально усилено дополнительным персоналом», — сообщили в Домодедово.

Там отметили, что накануне свои чемоданы получили более 80 пассажиров. Неприятного запаха от промокшей одежды, о котором до этого сообщали СМИ, в аэропорту нет.

«За прошедшие сутки, 28 апреля, более 80 пассажиров получили свои чемоданы и сумки, в том числе пассажиры рейсов, следовавших из Дубая в другие аэропорты столицы. Багаж иногородних пассажиров, летевших трансферными рейсами, отправляется к месту назначения силами авиакомпании. Посторонние запахи в помещении хранения багажа отсутствуют. Просим пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, вызванной стихийным бедствием. Приезжать в аэропорт следует только после получения информации о готовности багажа к выдаче», — отметили в Домодедово.

Накануне Telegram-канал Baza писал, что в зоне прилета аэропорта Домодедово находятся сотни чемоданов, потерянных во время переноса или отмены рейсов из Дубая в Москву. Отмечалось, что багаж промок из-за потопа в эмирате и вещи, находящиеся в чемоданах несколько недель, начали пахнуть гнилью.

Россиянин Михаил, вернувшийся в Москву из Дубая 22 апреля, рассказал «Газете.Ru», что получил весь свой потерянный багаж примерно за неделю. Мужчина отметил, что не заметил в зоне выдачи мокрого багажа или неприятного запаха из-за сырых вещей.

Ранее жители Дубая рассказывали «Газете.Ru» об обстановке в Дубае во время потопа из-за ливней.

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