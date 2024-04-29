«Большая семерка» обсуждает закрытие угольных электростанций

«Большая семерка» (G7) обсуждает возможность закрытия угольных электростанций во всех странах-членах к 2035 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

С 28 по 30 апреля в итальянском Турине проходит совещание министров по климату, энергетике и окружающей среде стран объединения.

«Министры энергетики обеспеченных стран группы семи на встрече в Италии обсуждают установление общей целевой даты закрытия угольных электростанций — 2035 год», — говорится в сообщении.

По словам источника, против этой идеи выступает одна страна, при этом он не уточнил, какая именно.

До этого агентство сообщало, что Италия попытается убедить США, Британию, Францию, Германию, Канаду и Японию установить общую дату отказа от угля в сфере электроэнергетики.

27 марта RT со ссылкой на помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта сообщал, что страны G7 намерены постепенно уйти от зависимости от российского ядерного топлива.

Ранее G7 анонсировала новые планы против России.