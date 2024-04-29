Пугачеву заметили на Кипре в одной пижаме

Российскую певицу Аллу Пугачеву с супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) заметили на Кипре. Об этом сообщает издание «7 дней».

Пугачева прогуливалась по городу Лимассол, по словам очевидцев, в зеленой пижаме в горошек.

Некоторые пользователи сети предполагают, что на фото могут быть просто похожие на артистов люди.

В 2022 году стало известно, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Накануне Галкин показал супругу в домашнем образе. На фотографии 75-летняя народная артистка СССР была запечатлена в розовом халате, который украшен цветочной вышивкой. Певица позировала с белым полотенцем на голове.

Ранее друг Аллы Пугачевой, музыкант Александр Левшин, заявил, что в отъезде певицы из России виноват ее супруг.