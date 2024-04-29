В Болгарии нашли три ведра со взрывчаткой

На юге Болгарии в деревне Черепово в Хасковской области нашли три ведра со взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Житель деревни сообщил, что во время прогулки наткнулся на три бесхозных ведра со шнурами, запалами, дымовыми шашками, патронами и тротилом», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что место было оцеплено. Специалисты уже приступили к изучению материалов.

До этого сообщалось, что у железнодорожной станции Стрельна в Санкт-Петербурге обнаружен и изъят предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Опасная находка была сделана в ночь на 19 апреля в рамках мероприятий по усилению антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов. Правоохранительные органы проводят экспертизу взрывного устройства.

Тогда же сообщалось, что в Кемеровской области правоохранительные органы предотвратили попытку диверсии на железной дороге. Сотрудники УФСБ РФ и спецназа Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя, который по указанию кураторов из-за границы готовился вывести из строя до десяти релейных шкафов на четырех участках пути.

Ранее диверсию на железной дороге пытался устроить неизвестный в Калужской области.