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Россия сообщила об атаке на наемников «Иностранного легиона» в ДНР

Минобороны: военные России атаковали наемников «Иностранного легиона» в ДНР

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные атаковали наемников «Иностранного легиона» на территории населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили журналистам в Минобороны России. При этом точные потери иностранных граждан в сводке ведомства пока не приводятся.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение <...> формированиям наемников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное», — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в ходе столкновений потери произошли и среди 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. В сводке указаны атаки, которые военные России отражали на территории ДНР.

По оценкам Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.

При этом в ходе контрбатарейной борьбы были поражены в том числе 155 мм американская гаубица М777 и 100 мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

28 апреля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска ликвидировали 14 иностранных наемников при ударе по Николаеву.

В конце апреля RT сообщало, что формирования наемников легиона были поражены в 122 районах.

Ранее российский снайпер рассказал о темнокожих наемниках в зоне СВО.

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