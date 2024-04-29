Теннисистка Андреева рассказала, как отметит свое 17-летие на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева, которой 29 апреля исполнилось 17 лет, рассказала, как планирует отпраздновать свой день рождения на турнире серии WTA-1000 в Мадриде. Ее слова приводит puntodebreak.

«Мне кажется, я не должна отмечать его, так как нахожусь на турнире. Возможно, после игры мы сходим в ресторан. У моего папы тоже день рождения 29 апреля, однако он не сможет приехать, так как он с моей сестрой Эрикой на другом турнире. Мы будем праздновать по FaceTime, так соберемся вместе», — поделилась Андреева.

28 апреля Андреева одержала победу над победительницей турнира «Большого шлема», седьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Встреча, которая продлилась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1. Андреева реализовала шесть брейк-поинтов из 11, а Вондроушова — три из пяти. Также российская теннисистка не допустила ни одной двойной ошибки, при этом и не выполнила ни одной подачи навылет.

Следующей соперницей Андреевой станет итальянская теннисистка Ясмине Паолини.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Андреева обновила рекорд турниров WTA.