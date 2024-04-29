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Евросоюз ужесточил въезд для эфиопов

Евросоюз ужесточил визовый режим с Эфиопией из-за нелегалов

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Matt Dunham/AP

Евросоюз обновил правила въезда на территорию содружества, ужесточив визовый режим с Эфиопией из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Совета ЕС.

В заявлении Совета говорится, что Еврокомиссия отметила недостаточное стремление властей Эфиопии сотрудничать по вопросу возвращения своих граждан, которые находится на территории европейских стран нелегально. В связи с этим было решено ужесточить въезд для эфиопов.

Согласно новым правилам, страны — члены ЕС не смогут выдавать гражданам африканской страны многократные визы, а также сокращать списки нужных для оформления визы документов. Кроме того, власти содружества подняли сроки рассмотрения заявок на визы — с 15 до 45 дней, а также отменили безвизовый въезд для дипломатов и владельцев служебных паспортов.

10 апреля Европарламент проголосовал на сессии в Брюсселе за пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение миграционных норм Евросоюза. Данные реформы разрабатывались в ЕС с 2015 года. Свод правил вводит принципы фильтрации мигрантов на границах, упрощает правила их высылки за пределы ЕС. Также документ позволяет странам, не желающим принимать мигрантов по принципу квот, вносить плату в бюджет ЕС.

Ранее стало известно, что Ирландия столкнулась с наплывом нелегалов из-за политики Британии.

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