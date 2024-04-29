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На Украине рассказали, где спрячут истребители F-16

В ВСУ заявили о подготовке мер для защиты истребителей F-16

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Vadim Ghirda/AP

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украина готовит комплекс мер для защиты истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.

«Для этого необходимо подготовить место их базирования, расположения. Это колоссальные средства, если речь идет о рытье подземных хранилищ, бункеров, где они могут храниться», – заявил представитель Воздушных сил Украины.

Он также добавил, что есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 на Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать воздушное пространство.

26 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что поставки американских истребителей F-16 для Украины начнутся в 2024 году. Министр добавил, что самолеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут поставляться вместе с летчиками и обслуживающим истребители персоналом.

До этого высокопоставленный офицер ВСУ заявил, что истребители F-16 уже не подойдут украинской армии в условиях 2024 года.

Ранее в США предрекли, что F-16 на Украине столкнутся с самыми опасными боями.

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