Голоса в голове приказали спасти Францию: как Жанна д'Арк убедила короля доверить ей армию

Жанна д'Арк считается легендарной фигурой и спасительницей Франции в Столетней войне. Будучи простой крестьянкой, она уверовала в свое божественное предназначение и добилась встречи с королем. Как девушка с голосами в голове убедила наследника престола доверить ей армию и спасла осажденный англичанами Орлеан — в материале «Газеты.Ru».

Дева-спасительница

Войны Средних веков не были похожи на нынешние. Они считались уделом феодалов и наемных профессионалов, крестьян к ним привлекали крайне редко, и в основном их отношение к сражениям было сугубо негативным: пользы никакой, разрушить хозяйство и вытоптать поля могут легко.

Подобная судьба постигла французскую деревню Домреми во время Столетней войны с Англией. В 1425 году в селение зашли английские солдаты и похитили у крестьян скот. Жители утвердились во мнении, что англичан необходимо изгнать из Франции. Однако одно из последствий нападения было куда более неожиданным.

close 100% Дом Жанны д'Арк в Домреми Global Look Press

13-летнюю крестьянку Жанну из зажиточной семьи начали посещать видения: в основном это был архангел Михаил с ангельской свитой. Девочка плакала, что они не могут забрать ее с собой. Ангелы и святые являлись вновь и вновь много дней подряд, и постепенно под действием голосов Жанна убедилась, что она избранная.

В то время среди крестьян бытовало пророчество, основанное на видениях Марии Робин из Авиньона, что вооруженная дева (девственница) выступит и спасет Францию. По другой легенде, конец страданиям Франции положит дева, несущая знамя.

close 100% Жюль Бастьен-Лепаж, «Жанна д’Арк», 1879 The Metropolitan Museum of Art

Франции в ту пору было нелегко. На фоне Столетней войны феодальные группировки арманьяков и бургиньонов боролись между собой. С какого-то момента последние заручились поддержкой Англии, а сами англичане, согласно договору в Труа от 1420 года, пытались после смерти Карла VI возвести на трон Франции своего короля Генриха V.

Французские же патриоты (хотя в то время не было такого понятия) провозгласили истинным королем Карла VII, но он не мог провести коронацию, поскольку предназначенный для этого собор в городе Реймс находился под контролем англичан. Поэтому официально Карл VII оставался в статусе дофина (наследника престола).

К 1428 году, когда Жанне было около 16 лет, она окончательно поняла, что дева из пророчества — это она, и решила действовать.

Девушка попросила дядю отвезти ее в соседний город Вокулёр, где она предстала перед командиром гарнизона Робертом де Бодрикуром и потребовала отвезти ее в Шинон, ко двору представителей арманьяков. Командир в грубой форме ей отказал.

Через год, после того как англичане сожгли Домреми и вынудили семью Жанны бежать, она вновь явилась в Вокулёр к тому же командиру. Ответ был прежним, но слухи о необычной девушке услышал Карл II, герцог Лотарингии. Он был болен и надеялся, что та, обладая сверхъестественным даром, сможет его вылечить, поэтому пригласил ее к себе. Жанна не предложила исцеления, но отчитала Карла за жизнь с любовницей, и, по-видимому, произвела какое-то впечатление на герцога.

close 100% Самое раннее из дошедших до нас изображений Жанны д'Арк, рисунок Клемана де Фокемберга French National Archives

Постепенно у крестьянки появлялись последователи. Характерный диалог после возвращения от герцога состоялся с Жаном де Нуйонпоном, приближенным командира де Бодрикура.

— Милочка моя, что это вы здесь делаете? Разве не нужно изгнать короля из королевства, а нам всем стать англичанами? — насмешливо спросил он.

— Я пришла сюда, для того, чтобы говорить с Робером де Бодрикуром, дабы он отвел к королю или приказал своим людям отвести меня; но он не обратил внимания ни на меня, ни на мои слова; тем не менее мне необходимо предстать перед королем в первой половине поста, пусть даже для этого я сотру себе ноги до колен; знайте, что никто — ни король, ни герцог, ни дочь шотландского короля, ни кто-либо другой — не сможет восстановить французское королевство; спасение может прийти только от меня, и, хотя я предпочла бы остаться с моей бедной матушкой и прясть, не в этом мое предназначение: я должна идти, и я сделаю это, ибо моему Господину угодно, чтобы я действовала таким образом.

— Но кто же твой Господин? — спросил де Нуйонпон.

— Бог, — ответила девушка.

Воин поверил ее ответу и помог попасть на аудиенцию к дофину в Шинон.

Вождь и духовный лидер

В Шиноне на постоялом дворе ее встретили советники дофина и спросили, зачем она прибыла. Жанна ответила, что Царь Небесный дал ей два поручения: снять осаду с Орлеана и сопроводить Карла в Реймс для миропомазания и коронации . Многие советники решили, что умалишенную девку следует просто выгнать, но были и другие голоса.

Орлеан — последняя крепость, отделяющая англичан от полной власти над страной. Объяснение причины его важности очень длинно, но для простоты его можно считать аналогом Сталинграда по ценности в Великой Отечественной. Город осаждали с 1428 года, и считалось, что рано или поздно он падет. Чтобы спасти его, французам оставалось надеяться на чудо.

Поэтому Карл согласился на встречу, но, по ряду свидетельств, решил испытать крестьянку. Он принял ее, стоя среди придворных, многие из которых были одеты богаче, чем он. Когда девушка вошла зал, она сразу обратилась к Карлу. «Да разве я король, Жанна?» — спросил он, и, указав на одного из придворных, добавил: «Вот король». Но девушку было не смутить: «Во имя Бога, милый принц, это вы, а не другой».

close 100% Жанна д'Арк перед дофином Карлом в Шиноне. Миниатюра из «Вигилий на смерть короля Карла VII», около 1484 года Bibliotheque nationale de France

Жанна попросила поговорить с Карлом наедине. Что именно она сказала дофину, неизвестно, но разговор его обрадовал и после него он сразу приказал выделить девушке комнату в замке и слуг. Обычно это решение объясняют тем, что средневековые люди были воспитаны на легендах о чудесах и верили чуть ли не каждому встречному безумцу, бредящему на религиозную тему. Однако медиевисты полагают, что жители Средневековья были в целом такими же рациональными, как и современные, тоже были подвержены надеждам и иллюзиям.

Положение Карла, которому на тот момент было 26 лет, считалось безнадежным. Англичане доказали свое превосходство на поле боя, захватили Париж и вот-вот получат себе всю страну. Дофин же не имел возможности этому сопротивляться в полную силу: мало того, что подписанный договор лишал его права на трон, — даже собственная мать сомневалась, что родила его от Карла VI. Поэтому крестьянка, собирающая армию последователей и говорившая, что Бог приказал ей спасти Францию и возвести Карла на трон, была вариантом спасения не хуже других.

Сначала он отправил Жанну для проверки в Пуатье, где она предстала перед комиссией советников и богословов. Те долго допрашивали ее и пытались узнать о странной девушке как можно больше. Например, они поинтересовались у нее: «Ты сказала, что тебе был голос: «Бог хочет избавить народ Франции от бедствий, которые он переживает», но, если Он хочет избавить его от этого, нет необходимости прибегать к помощи вооруженных людей». На это девушка ответила: «Во имя Божие солдаты будут сражаться, и Бог пошлет им победу».

Такая позиция была вполне допустимой: среди богословов долго были споры о том, где проходит грань между человеческими действиями и божественным провидением.

close 100% Жан-Огюст-Доминик Энгр, Жанна д'Арк на коронации Карла VII, 1854 Louvre Museum

Комиссия осталась довольна, и Жанна вернулась в Шинон, где король приказал изготовить для нее подходящие доспехи. Вместе с ними для нее сделали знамя «с образом Спасителя Нашего, сидящего на суде во тьме небесной; на нем был также изображен ангел, держащий в руках своих цветок лилии». Кроме того, по ее распоряжению изготовили хоругвь (религиозное полотнище) с распятием, которую должны были нести священники, сопровождавшие армию.

Затем для Жанны собрали подобающую военачальнику свиту, назначили интенданта, пажей и гонцов. Подготовившись, армия под началом Жанны двинулась из города Блуа на осажденный Орлеан. О том, как именно было устроено французское командование в том походе, достоверных сведений нет. Непосредственным перемещением войск наверняка командовали дворяне, но Жанна выступила в роли вождя и духовного лидера. Она непрерывно объезжала солдат, призывала их покаяться и причаститься, выгнала следовавших за армией секс-работниц, строго запретила грабежи, брань и богохульство.

Орлеанская дева

Французы следовали к осажденному городу длинными обходными путями, а командующий обороной бастард Жан Орлеанский (известный затем как Жан де Дюнуа), узнав о приближении Жанны, провел отвлекающую атаку, чтобы открыть путь. Он встретил девушку в деревне близ Орлеана, на безопасном расстоянии от английских войск. Поначалу Жанна рассердилась, что ее обманули и не бросили с армией сразу в бой, а провели безопасным маршрутом. Командующего же больше заботил обоз, который предстояло затащить по Луаре вверх по течению и против ветра, а спор с крестьянкой о том, как командовать войсками, его начинал раздражать.

«Но сразу же, как бы в тот самый момент, встречный ветер, мешавший кораблям с продовольствием для города Орлеана плыть вверх по течению, изменил направление и стал попутным…С этого момента, — рассказывал Дюнуа, — я стал уповать на нее больше, чем прежде».

В итоге командир убедил девушку поехать с ним город, где о таинственной избранной уже ходили легенды. Жанна согласилась и, сжав белое знамя с изображением Христа, держащего в руке цветок лилии, последовала за Жаном.

close 100% Жан-Жак Шерер, «Жанна д'Арк вступает в Орлеан», 1887 German Historical Museum

«Так она вошла в Орлеан, по левую руку на прекрасной лошади ехал великолепно вооруженный Орлеанский бастард, ее сопровождали благородные и храбрые сеньоры, конюшие, капитаны и воины и несколько человек из гарнизона, а также горожане Орлеана, вышедшие ей навстречу. По пути ее приветствовали и другие воины, горожане и горожанки Орлеана с большим количеством факелов в руках, выказывающие такую радость, как если бы они увидели, что Господь снизошел к ним, — и не без основания, ведь они перенесли столько страданий, горя и мук и уже сомневались, что к ним придет помощь, и боялись потерять и жизнь, и имущество. Но они чувствовали себя ободренными и как бы «разосажденными» с помощью той божественной добродетели, которой обладала, как им говорили, эта простая девушка. Все смотрели на нее с большой любовью — и мужчины, и женщины, и малые дети. И они толпились и толкали друг друга, чтобы дотронуться до нее или до коня, на котором она сидела», — так описана встреча с горожанами в Дневнике осады.

Это было 29 апреля 1429 года.

close 100% Жанну д'Арк осудили за ересь и колдовство и сожгли на костре на рыночной площади в Руане, хромолитография 19 века Universal History Archive

В последовавших битвах французские войска одерживали одну победу за другой, пока, наконец, в ночь с 7 на 8 мая англичане не сняли осаду. С той поры Жанну д'Арк прозвали Орлеанской девой, а 8 мая до сих пор остается праздником в городе. Жить девушке оставалось всего два года: после многих побед и коронации Карла VII ее предадут и выдадут англичанам, которые казнят ее за связь с дьяволом, ересь и вероотступничество.

Хотя на самом деле ей просто мстили за неудачи.