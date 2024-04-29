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Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Рютте по пост генсека НАТО

BNR: Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

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Global Look Press

Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает нидерландская радиостанция BNR со ссылкой на источники.

«Натовское лобби Марка Рютте в Турции сработало: страна официально поддерживает кандидатуру Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Об этом BNR сообщают источники в НАТО», — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что теперь, чтобы Рютте получил возможность быть избранным на пост генсека Североатлантического альянса, ему необходимо заручиться поддержкой Словакии, Венгрии и Румынии.

До этого N-TV сообщал, что Рютте провелтелефонный разговор с Эрдоганом 31 марта, в ходе которого попросил поддержать его кандидатуру на пост генсека Североатлантического альянса.

Также отмечалось, что, по словам Рютте, южному флангу Североатлантического альянса необходимо лидерство Турции для достижения региональной стабильности. Кандидат на пост генсека альянса напомнил, что Турция является важным союзником в рамках НАТО, поскольку она «представляет собой вторую по величине военную державу в НАТО после США».

Ранее в Нидерландах указали на сложность защиты от «Сармата».

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