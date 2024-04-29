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В России отреагировали на переговоры Украины и США в области безопасности

Сенатор Карасин: переговоры Киева и США ведут к многолетнему противостоянию

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Переговоры Украины и США в области безопасности ведут человечество к многолетнему противостоянию. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

Карасин считает, что речи о долгосрочном планировании по факту, скорее всего, не будет, поскольку «это все зонтик, под которым это все происходит». Однако сам факт подобных переговоров расстроил сенатора.

«Но все это прискорбно, потому что это ведет человечество к многолетнему противостоянию. И за всем этим стоит не Киев, а кураторы из Вашингтона, из Брюсселя», — сказал он.

Сенатор добавил, что все больше политиков понимают, что продолжая оказывать помощь Украине, страны лишь увеличивают число жертв, а внутри украинского общества наступает морально-политический кризис.

До этого сообщалось, что Украина может получить 81 самолет советского производства из Казахстана.

По данным издания Kyiv Post, Самолеты были приобретены США через офшорных посредников на аукционе. Среди них перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24.

Ранее в США рассказали об изменении тактики ВСУ на фоне неудач на фронте.

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